Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На побережье в районе таганрогской Богудонии выявили следы нефтепродуктов

Специалисты Росприроднадзора продолжают следить за состоянием таганрогского побережья. После появления в социальных сетях фото и видео со следами вещества, похожего на нефтепродукты, на отдельных участках Таганрогского залива было организовано обследование территории. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Специалисты Росприроднадзора продолжают следить за состоянием таганрогского побережья. После появления в социальных сетях фото и видео со следами вещества, похожего на нефтепродукты, на отдельных участках Таганрогского залива было организовано обследование территории. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Комиссия в составе специалистов отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов, представителей ООО «Курганнефтепродукт» и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства осмотрела побережье залива. На городских пляжах следов нефтепродуктов не обнаружено.

Загрязнение зафиксировано в районе Богудонии. Специалисты отобрали пробы вещества для проведения лабораторных исследований.