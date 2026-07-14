На побережье в районе таганрогской Богудонии выявили следы нефтепродуктов

Специалисты Росприроднадзора продолжают следить за состоянием таганрогского побережья. После появления в социальных сетях фото и видео со следами вещества, похожего на нефтепродукты, на отдельных участках Таганрогского залива было организовано обследование территории. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.