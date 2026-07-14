261 квартиру подготовили для переселенцев в новом доме в Нижнем Новгороде

По словам Юрия Шалабаева, это уже шестой дом, построенный администрацией города для расселения аварийного фонда за последние три года, и третий объект, который будет введен в эксплуатацию менее чем за год. Рядом с домом также обустраивают детскую площадку со спортивными элементами для жителей микрорайона.