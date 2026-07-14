261 квартиру подготовили для переселенцев в новом доме в Нижнем Новгороде

Работы в доме на улице 40 лет Победы, который строится для переселения жителей аварийного фонда в Нижнем Новгороде, находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Макс-канале.
Общая площадь здания составляет более 16,6 тысячи квадратных метров. Дом переменной этажности включает 10 и 11 этажей, а также 261 квартиру — от однокомнатных до четырехкомнатных. Сейчас на объекте в две смены работают около 100 человек, которые завершают чистовую отделку помещений. Новоселы получат квартиры уже с готовым ремонтом.
По словам Юрия Шалабаева, это уже шестой дом, построенный администрацией города для расселения аварийного фонда за последние три года, и третий объект, который будет введен в эксплуатацию менее чем за год. Рядом с домом также обустраивают детскую площадку со спортивными элементами для жителей микрорайона.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в Канавине из-за аварийного дома.