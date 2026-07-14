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В Балахнинском округе спасли заблудившегося лебедя

Помощь птице оказал сотрудник минлесхоза Нижегородской области.

Лебедя, заблудившегося на дачном участке под Балахной, вернули в родную стихию. Помощь птице оказал сотрудник минлесхоза Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о необычном пернатом госте поступило охотинспектору через Единую дежурно-диспетчерскую службу Балахны. Жители рассказали, что на одном из приусадебных участков появился лебедь.

Прибыв на место, специалист организовал спасательную операцию, чтобы безопасно вернуть птицу в привычную среду и не причинить ей дополнительного стресса. В итоге он доставил ее в пруд рабочего поселка Малое Козино.

Сам лебедь оказался полностью здоров — специалисты не обнаружили у него внешних признаков травм или повреждений.

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