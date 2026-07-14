Музей Новокузнецка получил новые витрины и интерактивный стол

Филиал Новокузнецкого краеведческого музея в Кузбассе приобрел новое оборудование в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Новокузнецка.
Музей на улице Народной получил современные витрины с подсветкой и защитными колпаками, а также интерактивный стол. Новое оборудование пришло на смену витринам, прослужившим более 20 лет, и позволит демонстрировать уникальные экспонаты с максимальным комфортом для посетителей.
Первая выставка в обновленном пространстве посвящена семье Пахомовых. Одним из центральных героев выставки является Вера Пахомова — педагог с 40-летним стажем.
Интерактивный стол, который начнет работать в августе, познакомит гостей и жителей города с наследием семьи Булгаковых. В музее фонд семьи Булгаковых насчитывает более 200 экспонатов, включая уникальную коллекцию рисунков Валентина Булгакова — последнего секретаря Льва Толстого.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.