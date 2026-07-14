Липидолог выделила главное преимущество грецких орехов

Среди других полезных орехов Себко выделила миндаль — он богат витамином Е и магнием, полезен для кожи, сосудов и нервной системы. Фисташки содержат меньше калорий, но богаты белком, клетчаткой и каротиноидами, которые поддерживают здоровье глаз, подчеркнула врач. Фундук, по ее словам, полезен для сосудов и соединительной ткани. Бразильский орех выделяется рекордным содержанием селена, однако с ним важно соблюдать осторожность, отметила Себко.