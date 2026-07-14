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Два обновлённых общественных пространства откроют под Воронежем осенью

Семилукский район стал активным участником реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 14 июля провёл рабочую встречу с врио главы Семилукского района Максимом Зацепиным. Он доложил главе региона о том, что муниципалитет стал активным участником реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В 2026 году, благодаря совместному финансированию из федерального и областного бюджетов, в Семилукском районе были запущены два значимых проекта по благоустройству: реконструкция центральной площади и масштабные работы по обновлению прибрежной территории Центрального парка в городе Семилуки.

Общественные территории выбрали сами жители. Концепция развития набережной стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений, реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина. Относительно площади Ленина: по итогам общероссийского голосования, прошедшего в прошлом году, за её благоустройство высказались свыше восьми тысяч местных жителей.

Сейчас реконструкция находится в активной фазе. На площади Ленина подрядчик уже готовит основание под укладку плитки. На набережной завершили масштабный этап земляных работ, и в ближайшее время строители приступят к монтажу запланированной инфраструктуры. Уже этой осенью обновленные пространства планируют открыть для жителей и гостей города.

Кроме того, на встрече Максим Зацепин проинформировал Александра Гусева о перспективных планах по развитию социальной сферы и улучшению материально-технической базы учреждений.

Губернатор поддержали все планы по дальнейшему развитию Семилукского района.

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