Два обновлённых общественных пространства откроют под Воронежем осенью

Сейчас реконструкция находится в активной фазе. На площади Ленина подрядчик уже готовит основание под укладку плитки. На набережной завершили масштабный этап земляных работ, и в ближайшее время строители приступят к монтажу запланированной инфраструктуры. Уже этой осенью обновленные пространства планируют открыть для жителей и гостей города.