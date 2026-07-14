«Булочка моя, всё будет хорошо!»: малышка, сбитая пьяным лихачом в Прибрежном, вышла из комы (видео)

"Потихоньку она приходит в себя. Сердечко работает само, но ещё она на вентиляции лёгких. Завтра должны пробовать отсоединять и смотреть дальше по состоянию. Сказали, что как только сама задышит, ей сделают МРТ. Дальше будет видно, что делать.