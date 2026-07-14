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«Булочка моя, всё будет хорошо!»: малышка, сбитая пьяным лихачом в Прибрежном, вышла из комы (видео)

Трёхлетнего братика девочки похоронили на прошлой неделе.

Источник: Клопс.ru

Годовалая малышка, сбитая в Прибрежном пьяным лихачом вместе с мамой и братом, потихоньку приходит в себя — девочка вышла из комы. Об этом «Клопс» рассказал отец девочки Владислав.

Мужчина рассказал, что они с женой постоянно ездят к дочке. В последний раз родители были в больнице во вторник, 14 июля.

"Потихоньку она приходит в себя. Сердечко работает само, но ещё она на вентиляции лёгких. Завтра должны пробовать отсоединять и смотреть дальше по состоянию. Сказали, что как только сама задышит, ей сделают МРТ. Дальше будет видно, что делать.

В целом ручками шевелит, глазками смотрит, но ещё слабенькая.

Врачи говорит, что динамика положительная", — рассказал Владислав.

Он добавил, что физическое состояние жены тоже улучшилось. Молодая женщина понемногу приходит в себя после аварии.

«Ромочку проводили… Народу было очень много, приезжали незнакомые люди, но, в основном, все знакомые, близкие. Теперь каждый день ездим к нему, ходим в церковь, ставим свечи», — описывает жизнь семьи Владислав.

Помочь пострадавшим безвозмездно вызвались адвокаты калининградской коллегии «Созвариев и партнёры». С ними уже встретились и подписали договор.

«В пятницу меня вызывают на допрос. Думаю, что там поговорю со следователем и всё подробно узнаю», — добавил собеседник «Клопс».

Смертельное ДТП произошло 5 июля в Прибрежном. Пьяный водитель на Mercedes снёс женщину, которая везла в коляске годовалую дочь, и её трёхлетнего сына. Мальчик погиб на месте. Водителя арестовали, возбуждено уголовное дело. Подробности трагедии читайте на «Клопс».