ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на школьные товары

ФАС России предложила нескольким крупным торговым сетям ограничить цены и размер наценок на школьные товары в преддверии нового учебного года. Это связано с сезонным увеличением спроса на эти товары, сообщает ТАСС.
В пресс-службе ФАС отметили, что в период подготовки детей к школе особенно важно, чтобы продавцы вели себя добросовестно и не злоупотребляли повышенным спросом. Ведомство обратилось к торговым сетям с просьбой ограничить цены и наценки на наиболее популярные товары школьного ассортимента.
Письмо с соответствующим предложением было направлено в 18 крупных торговых организаций, среди которых такие известные сети, как «Мэлон фэшн груп», Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О’Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М. Видео», «Ситилинк» и «ДНС».
ФАС напомнила, что с 2023 года некоторые из этих сетей уже взяли на себя добровольные обязательства по снижению цен на школьные товары. Это позволило сделать такие товары более доступными для семей с детьми школьного возраста по всей стране.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, на портале «Госуслуги» появилась возможность оформить ежегодную семейную выплату, направленную на поддержку семей с двумя и более детьми.