Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений доступа к GitHub, Google и Apple

Как отмечает портал, проблемы с доступом к GitHub пользователи в России отмечают с начала мая 2026 года. Тогда сообщалось о сложностях с открытием репозиториев и загрузкой файлов. Роскомнадзор 8 и 20 мая заявлял, что доступ к платформе не ограничивается, а ее API работает в штатном режиме.