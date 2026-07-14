Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений доступа к GitHub, Google и Apple

Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений доступа к сервисам GitHub, Google и Apple. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос газеты «Ведомости».
Ранее российские пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе этих платформ. Утром 14 июля появились жалобы на недоступность GitHub. Наибольшее число обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского и Алтайского краев, а также Свердловской области.
Позднее пользователи стали фиксировать неполадки в работе сервисов Google. За сутки было зарегистрировано около 1,6 тыс. жалоб. Кроме того, сообщения о сбоях поступали и в отношении сайта Apple. Среди наиболее распространенных проблем пользователи называли недоступность сайта, общие сбои в работе сервисов и неполадки мобильного приложения.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что не вводили ограничений в отношении GitHub, Google и Apple.
Как отмечает портал, проблемы с доступом к GitHub пользователи в России отмечают с начала мая 2026 года. Тогда сообщалось о сложностях с открытием репозиториев и загрузкой файлов. Роскомнадзор 8 и 20 мая заявлял, что доступ к платформе не ограничивается, а ее API работает в штатном режиме.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в мае заявил, что GitHub фактически сворачивает работу на российском рынке. По его словам, доля неудачных соединений с сервисом превышала 16%. Депутат рекомендовал российским разработчикам рассмотреть возможность переноса проектов на альтернативные площадки.