Роспотребнадзор объяснил, почему дети чаще болеют кишечными инфекциями

Она добавила, что в среднем дети переносят от трех до пяти эпизодов кишечных инфекций в год. «Ребенок более подвержен кишечным инфекциям. За год у детей от трех до пяти эпизодов кишечных инфекций протекает, и это действительно такая история с детским населением», — сказала Бабура.