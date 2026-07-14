Роспотребнадзор объяснил, почему дети чаще болеют кишечными инфекциями

Дети остаются наиболее уязвимой группой для кишечных инфекций из-за незрелой иммунной системы, несоблюдения правил личной гигиены и тесного контакта в организованных коллективах. Об этом на пресс-конференции в РИЦ ТАСС сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.
«Проблема кишечных инфекций — это проблема для любого возраста, но в первую очередь среди детей», — отметила Бабура. Иммунная система ребенка еще несовершенна, а навыки соблюдения личной гигиены только формируются. Кроме того, для развития заболевания детям достаточно меньшего количества возбудителя, чем взрослым.
Она добавила, что в среднем дети переносят от трех до пяти эпизодов кишечных инфекций в год. «Ребенок более подвержен кишечным инфекциям. За год у детей от трех до пяти эпизодов кишечных инфекций протекает, и это действительно такая история с детским населением», — сказала Бабура.
По словам главы регионального управления Роспотребнадзора, в детских садах и других организованных коллективах инфекции распространяются быстрее из-за постоянного контакта между детьми. «Кишечная инфекция передается через загрязненные руки и через загрязненные объекты окружающей среды», — пояснила она. При этом бактерии и вирусы способны длительное время сохраняться на различных поверхностях и в воде, поэтому соблюдение личной гигиены остается одной из главных мер профилактики.
При регистрации случая заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование и организуют комплекс противоэпидемических мероприятий.
«Мы получаем информацию о каждом случае заболевания, проводим эпидемиологическое расследование и организуем противоэпидемические мероприятия», — рассказала Бабура. В частности, за контактировавшими с заболевшим детьми устанавливают медицинское наблюдение, проводят заключительную дезинфекцию помещений и при необходимости обследуют сотрудников пищеблоков.
По данным ведомства, в этом году крупных вспышек кишечных инфекций в детских учреждениях было немного. Самой серьезной стала вспышка норовирусной инфекции в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» на Куршской косе в начале летней кампании, где заболели более 30 детей.
Напомним, 8 июня региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка норовирусной инфекции. Специалистами ведомства в ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Областным СК было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей при организации летнего отдыха детей. По оплаченным путевкам вернули средства за оставшиеся дни смены. Также минобр обещал проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам. Работа первой смены возобновилась с 21 июня.
«Дети пострадали, и, к сожалению, пострадали из-за человеческого фактора», — сказала Бабура. Она отметила что, причиной стал сотрудник пищеблока с симптомами кишечной инфекции, который продолжил работать и готовил блюда без последующей термической обработки.