Певице Пелагее исполнилось 40 лет

~Пелагея дважды официально была замужем.~ Первым избранником артистки стал режиссер Дмитрий Ефимович, с которым она познакомилась в конце 90-х, когда выступала в команде КВН Новосибирского государственного университета. На момент их первой встречи певице было всего 11, а ее будущему мужу — 22. Спустя много лет они встретились вновь, в 2010 году поженились. Свадьбу влюбленные не афишировали, и о том, что Пелагея вышла замуж, долгое время не знали даже ее коллеги. Впрочем, этот брак оказался совсем недолгим — уже через два года супруги развелись.