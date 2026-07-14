ЦРТС прокомментировал сроки запуска канатной дороги Нижний Новгород — Бор

Напомним, 5 июля работа канатной дороги была остановлена во время сильного ветра с порывами до 22 м/с. В результате четыре пустые кабины застряли рядом с шестой опорой, а еще две кабинки с 16 пассажирами, среди которых были четверо детей, зависли в районе станции «Сенная». Для эвакуации людей привлекались спасатели МЧС, которые спускали пассажиров на землю с помощью альпинистского снаряжения. Как сообщалось ранее, причины происшествия продолжают устанавливать.