ЦРТС прокомментировал сроки запуска канатной дороги Нижний Новгород — Бор

Центр развития транспортных систем Нижегородской области прокомментировал сроки возобновления работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор. Ответ представители ЦРТС дали в комментариях в социальных сетях в ответ на вопрос жителей региона.
«В настоящее время специалисты проводят комплексное обследование оборудования и выполняют все необходимые мероприятия, предусмотренные после подобных инцидентов. Возобновление работы канатной дороги возможно только после завершения проверок, устранения причин произошедшего и подтверждения полной безопасности эксплуатации для пассажиров. О сроках будет сообщено дополнительно», — сообщили в организации.
Напомним, 5 июля работа канатной дороги была остановлена во время сильного ветра с порывами до 22 м/с. В результате четыре пустые кабины застряли рядом с шестой опорой, а еще две кабинки с 16 пассажирами, среди которых были четверо детей, зависли в районе станции «Сенная». Для эвакуации людей привлекались спасатели МЧС, которые спускали пассажиров на землю с помощью альпинистского снаряжения. Как сообщалось ранее, причины происшествия продолжают устанавливать.