В селе Троицком Алтайского края появилась новая спортивная площадка

«На данном этапе благоустройства остается установить видеонаблюдение и трибуну для болельщиков, что и будет сделано до конца июля. Уверены, что универсальная спортивная площадка станет хорошим подарком к 1 сентября для учащихся школы № 1 и всем любителям спорта», — отметили в сельской администрации.