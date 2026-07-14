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В селе Троицком Алтайского края появилась новая спортивная площадка

До конца июля на ней установят видеонаблюдение и трибуну для болельщиков.

Новая спортивная площадка появилась у школы № 1 в селе Троицком Алтайского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На объекте уже завершены работы по обустройству освещения и части ограждения по периметру стадиона. В следующем году ограждение сделают на оставшейся части территории.

«На данном этапе благоустройства остается установить видеонаблюдение и трибуну для болельщиков, что и будет сделано до конца июля. Уверены, что универсальная спортивная площадка станет хорошим подарком к 1 сентября для учащихся школы № 1 и всем любителям спорта», — отметили в сельской администрации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.