Осенью в воронежских Семилуках откроют обновленные площадь Ленина и набережную

В Воронежской области полным ходом идет реализация масштабного проекта по реконструкции набережной в городе Семилуки. Эту территорию для обновления выбрали местные жители в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Вторым выбранным семилукцами объектом стала площадь Ленина, за реконструкцию которой проголосовали больше 8 тысяч горожан.