В Волгограде пес Герой дважды переплыл реку Волгу

В Волгограде пес по кличке Герой переплыл Волгу. И сделал он это не в первый раз. Собака стала участником городского мероприятия.
Массовый заплыв через Волгу устроили в выходные — больше 100 человек проплыли реку туда и обратно. Волгоградцы уже не первый год берут собаку в компанию. Год назад, в 2025 году, заплыв через Волгу прошел уже в восьмой раз. Тогда дистанцию преодолели больше 100 человек, включая 30 новичков. Собака не отставала от своего хозяина Максима Лубягина.
Организатор заплыва Сергей Якшин рассказывал: «Каждый плывет с индивидуальным буем, четыре лодки сопровождения. Если устал или свело ногу, поднимаешь руку, опираешься на буй — и тебя вытаскивают на лодку».
Организаторы отбирают участников и проводят инструктаж по безопасности перед стартом — каждый плывет с индивидуальным буем, дистанцию сопровождают четыре лодки, — пишет канал «Короче, Волгоград».
Заплыв через Волгу в Волгограде проводят ежегодно летом, участие открыто для всех желающих.
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