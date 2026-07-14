В Волгограде пес Герой дважды переплыл реку Волгу

Массовый заплыв через Волгу устроили в выходные — больше 100 человек проплыли реку туда и обратно. Волгоградцы уже не первый год берут собаку в компанию. Год назад, в 2025 году, заплыв через Волгу прошел уже в восьмой раз. Тогда дистанцию преодолели больше 100 человек, включая 30 новичков. Собака не отставала от своего хозяина Максима Лубягина.