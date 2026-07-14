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В Волгограде пес Герой дважды переплыл реку Волгу

Самоотверженный пес стал участником массового заплыва через реку.

В Волгограде пес по кличке Герой переплыл Волгу. И сделал он это не в первый раз. Собака стала участником городского мероприятия.

Массовый заплыв через Волгу устроили в выходные — больше 100 человек проплыли реку туда и обратно. Волгоградцы уже не первый год берут собаку в компанию. Год назад, в 2025 году, заплыв через Волгу прошел уже в восьмой раз. Тогда дистанцию преодолели больше 100 человек, включая 30 новичков. Собака не отставала от своего хозяина Максима Лубягина.

Организатор заплыва Сергей Якшин рассказывал: «Каждый плывет с индивидуальным буем, четыре лодки сопровождения. Если устал или свело ногу, поднимаешь руку, опираешься на буй — и тебя вытаскивают на лодку».

Организаторы отбирают участников и проводят инструктаж по безопасности перед стартом — каждый плывет с индивидуальным буем, дистанцию сопровождают четыре лодки, — пишет канал «Короче, Волгоград».

Заплыв через Волгу в Волгограде проводят ежегодно летом, участие открыто для всех желающих.

Ранее сообщалось о некрополе, который скрыт под землей улиц в центре Волгограда.