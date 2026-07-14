Шесть автобусов в Екатеринбурге изменят маршруты до конца лета

Автобусы № 46, № 51 и № 52 в обоих направлениях будут следовать по улицам Вильгельма де Геннина — Академика Вавилова — Академика Ландау, после чего вернутся на прежний путь. На время работ для этих автобусов отменят остановки «Школа № 79», «Патрушиха» и «Академика Ландау». Вместо них появятся остановочные пункты «Вильгельма де Геннина» и «Академика Парина».