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Шесть автобусов в Екатеринбурге изменят маршруты до конца лета

С 17 июля по 31 августа в Екатеринбурге временно изменятся маршруты автобусов № 46, 51, 52, 55, 62 и 93 из-за строительно-монтажных работ на участке улиц Рябинина и Академика Парина. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Автобусы № 46, № 51 и № 52 в обоих направлениях будут следовать по улицам Вильгельма де Геннина — Академика Вавилова — Академика Ландау, после чего вернутся на прежний путь. На время работ для этих автобусов отменят остановки «Школа № 79», «Патрушиха» и «Академика Ландау». Вместо них появятся остановочные пункты «Вильгельма де Геннина» и «Академика Парина».

Автобус № 55 будет направлен в обоих направлениях по улицам: Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Хрустальногорская. Временно перестанут работать остановки «Вильгельма де Геннина» (в обратном направлении — «Академика Парина»), «Детский сад № 43» и «Патрушиха». Дополнительно введут остановку «Школа № 79».

Автобусы № 62 и № 93 в обоих направлениях будут направлены по улицам Академика Ландау — Академика Вавилова — Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Рябинина. Для них временно отменят остановки «Патрушиха» и «Академика Ландау». Вместо них появятся «Академика Парина», «Вильгельма де Геннина» и «Школа № 79».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в июле для проведения строительных или земляных работ ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах.