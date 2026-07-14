Мисс парк, рок-концерт и кино: чем заняться в выходные в ЦПКиО Волгограда

В воскресенье, 19 июля, в 17:00 главная сцена превратится в подиум для юных красавиц. Там пройдет традиционный конкурс «Мисс парк» 2026. Маленькие волгоградки посоревнуются в трех этапах: визитка, творческий номер и дефиле. Конкурс проводят в ЦПКиО уже в четвертый раз. Победительница получит корону и сертификат на 10 тысяч рублей на аттракционы парка.