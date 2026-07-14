В Ленинградской области введут лимиты на бензин для чиновников

«Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример. Дал поручение автобазе правительства Ленобласти установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.