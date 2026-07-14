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В Ленинградской области введут лимиты на бензин для чиновников

В Ленинградской области введут лимиты на бензин для госслужащих.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Лимиты на топливо введут для заправки автомобилей госслужащих в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример. Дал поручение автобазе правительства Ленобласти установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Аналогичные рекомендации распространяются и на руководителей органов местного самоуправления. Губернатор также отметил, что для решения рабочих задач госслужащие могут использовать видеосвязь.

На сегодняшний день, уточнил Дрозденко, жители региона могут в счет лимита, установленного на каждой АЗС, заправлять канистры до 10 литров топлива для садовой техники, необходимой для содержания участков. При этом необходимо использовать только канистры по стандарту ГОСТ, которые предназначены для хранения ГСМ.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло серию мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.

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