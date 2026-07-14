В Крыму будут бесплатно выдавать нуждающимся газ в баллонах

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Сжиженный газ в баллонах в период ЧС будут бесплатно выдавать населению Крыма в районах, где нет электроэнергии, и тем, кто в нем нуждается, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для «упорядочения вопросов экономического характера», связанных, в том числе, с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ.
Аксенов сообщил, что во вторник работал в северной части Крыма, где наиболее сложная ситуация с электроснабжением.
«Знаю, что в настоящее время большое количество крымчан нуждается в баллонном газе. Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно», — сообщил он в своем канале на платформе «Макс».
На этой неделе по республике будет распределено порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан, написал он. Аксенов выразил надежду, что в кратчайшие сроки потребность жителей республики Крым в баллонном газе будет полностью удовлетворена.
Ранее Аксенов сообщал в своих соцсетях, о том что знает о ситуации с дефицитом баллонного газа и занимается решением этого вопроса.