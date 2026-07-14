В полицию Челябинска поступило 150 жалоб на магазин электроники

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл — РИА Новости. Около 150 обращений от граждан, которые не получили оплаченные магазине электроники товары из ОАЭ, поступило в полицию Челябинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Местные СМИ в понедельник сообщили, что клиенты магазина электроники в Челябинске, оформившие заказ на покупку недорогих телефонов и другой электроники из ОАЭ, обнаружили его офис закрытым. Отмечается, что многие внесли полную предоплату за товары еще весной. Ранее в ГУМВД РИА Новости уточняли, что в полицию поступило 15 заявлений от граждан и коллективное обращение.
«В органы внутренних дел Челябинска в настоящее время поступило порядка 150 обращений. Все заявители подробно опрошены об обстоятельствах произошедшего. Собранные материалы детально изучаются в рамках доследственных мероприятий», — сказали в пресс-службе.
Полиция просит всех пострадавших обращаться в территориальные отделы полиции, отмечает пресс-служба.