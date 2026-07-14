В полицию Челябинска поступило 150 жалоб на магазин электроники

Местные СМИ в понедельник сообщили, что клиенты магазина электроники в Челябинске, оформившие заказ на покупку недорогих телефонов и другой электроники из ОАЭ, обнаружили его офис закрытым. Отмечается, что многие внесли полную предоплату за товары еще весной. Ранее в ГУМВД РИА Новости уточняли, что в полицию поступило 15 заявлений от граждан и коллективное обращение.