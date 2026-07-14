Операторы «Ростелекома» обрабатывают свыше 275 тыс. обращений в день

13 июля в России отмечался относительно молодой профессиональный праздник — День оператора контакт-центра. Но и в праздничный день работа «Ростелеком Контакт-центра» не останавливается ни на минуту — его операторы круглосуточно на связи с клиентами коммерческих компаний и государственных структур, а также с абонентами «Ростелекома» во всех часовых поясах страны. За день операторы на 26 площадках в 19 городах обрабатывают более 275 тыс. звонков и обращений в текстовых чатах.