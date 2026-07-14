Удивительная история о дружбе и больших мечтах: в замке Нойхаузен покажут кукольный спектакль для всей семьи

Инсценировка создана по мотивам одноимённой книги британской писательницы Джулии Дональдсон. В центре сюжета — маленькая улитка, которая мечтает увидеть большой мир и отправляется в путешествие на хвосте огромного кита. Вместе герои открывают для себя океанские просторы, встречают необычные чудеса и узнают, что даже самый маленький может совершить большое дело.