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Удивительная история о дружбе и больших мечтах: в замке Нойхаузен покажут кукольный спектакль для всей семьи

Увидеть постановку можно будет 30 августа.

Источник: Клопс.ru

В гурьевском замке Нойхаузен в воскресенье, 30 августа, кукольный театр «Морошка» представит музыкальный спектакль для всей семьи «Улитка и кит». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Инсценировка создана по мотивам одноимённой книги британской писательницы Джулии Дональдсон. В центре сюжета — маленькая улитка, которая мечтает увидеть большой мир и отправляется в путешествие на хвосте огромного кита. Вместе герои открывают для себя океанские просторы, встречают необычные чудеса и узнают, что даже самый маленький может совершить большое дело.

Это нежная музыкальная сказка о дружбе и взаимопомощи, которая подарит зрителям атмосферу тепла и настоящего семейного волшебства.

Организаторы обещают: спектакль будет интересен и детям, и взрослым. Кукольная постановка, музыка и трогательная история помогут на время оказаться в мире фантазии и приключений.

Начало в 10:30. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

Детский билет доступен только в комплекте со взрослым. Дополнительные билеты для детей и взрослых можно приобрести отдельно.