Жительница Калининграда со сложным онкодиагнозом стала мамой

Спустя 4месяца медики удалили пораженный участок ткани шейки матки и отправили его на гистологию. Исследование показало подтвердило рак шейки матки. При этом, помимо диагноза, врачи также констатировали, что пациентка беременна вновь. Женщина приняла решение сохранить ребенка, несмотря на то что по медицинским показаниям ей требовалось радикальное хирургическое лечение.