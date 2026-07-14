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Известны подробности гибели парня от ножевого ранения в магазине Воронежа

Преступление произошло в ночь на 14 июля на Олимпийском бульваре.

Источник: Freepik

В Воронеже раненый парень забежал в магазин на Олимпийском бульваре и скончался. Подробностями произошедшего поделились в региональном СУ СКР.

Всё произошло в ночь на вторник, 14 июля. Предварительно, когда местный житель и двое молодых людей находились у дома № 10, между ними возник конфликт. В ходе него воронежец ударил оппонентов ножом и скрылся с места преступления. Нападавший ранее с ними не был знаком.

По словам очевидцев, один из пострадавших сумел добраться до расположенного неподалёку магазина. 22-летний уроженец столицы Черноземья попросил вызвать скорую, однако скончался до приезда врачей.

Второго пострадавшего, 20-летнего горожанина, доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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