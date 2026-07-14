Известны подробности гибели парня от ножевого ранения в магазине Воронежа

Всё произошло в ночь на вторник, 14 июля. Предварительно, когда местный житель и двое молодых людей находились у дома № 10, между ними возник конфликт. В ходе него воронежец ударил оппонентов ножом и скрылся с места преступления. Нападавший ранее с ними не был знаком.