На глубине 710 м впервые сняли на видео рыбу с прозрачной головой

«Даже в Атлантическом океане, где границы плит изучаются десятилетиями, все еще есть места, где первый же взгляд может выявить нечто совершенно новое. Эта экспедиция показала, что даже в одном из самых отдаленных уголков океана наша планета остается живой, динамичной и полной сюрпризов», — отметил главный научный сотрудник экспедиции Аарон Микаллеф.