На глубине 710 м впервые сняли на видео рыбу с прозрачной головой

Участники экспедиции в слабоизученный регион Атлантики впервые получили видеозапись редкой глубоководной рыбы Winteria telescopa на глубине 710 метров. Особь засняли в естественных условиях. Основные особенности вида — прозрачная голова и трубчатые глаза.
Уникальное строение головы Winteria telescopa
У большинства рыб глаза расположены по бокам черепа, что дает широкий угол обзора. У Winteria telescopa они находятся в вытянутых трубках, параллельных друг другу и направленных вдоль тела рыбы. Эти трубки помещены внутри прозрачного резервуара в голове, заполненного жидкостью.
Ранее ученые имели представление об анатомии Winteria telescopa в основном по редким экземплярам, случайно пойманным сетями. При подъеме на поверхность хрупкие структуры головы разрушаются, поэтому новые видеозаписи представляют особую ценность.
Во время одного из погружений исследователи также встретили двух большеплавниковых кальмаров (Magnapinna sp.). Эти глубоководные кальмары известны нитевидными щупальцами, длина которых может достигать восьми метров.
Экспедиция к Срединно-Атлантическому хребту
35-дневная экспедиция на судне «Фалкор» Океанографического института Шмидтов была направлена на изучение Мегатрансформной зоны разлома Долдрамс. Эта зона находится в центральной Атлантике, к северу от экватора, примерно в 1300 км от северо-восточного побережья Бразилии. Разлом пересекает Срединно-Атлантический хребет — самую протяженную горную цепь на планете.
Исследователи сделали значимое открытие: они нашли два новых гидротермальных поля. Хотя вдоль хребта известно много таких источников, в зоне разлома Долдрамс они обнаружены впервые.
Одно из полей оказалось особенно крупным: оно включает 23 источника, из которых 13 являются активными «черными курильщиками». Это трубообразные структуры из минеральных отложений, выбрасывающие черный «дым» — взвесь сульфидов железа, меди и никеля. Площадь поля составляет примерно 99 тысяч м2, что соответствует 14 футбольным полям стандарта FIFA.
На этом участке команда взяла пробы перегретой жидкости с температурой до 280. Также наблюдали анемонов, крабов и тысячи слепых креветок Rimicaris. Эти организмы вступили в симбиоз с хемосинтетическими бактериями, которые получают энергию из химических веществ источников. Бактерии заселяют жабры креветок, а креветки питаются производимыми бактериями органическими молекулами.
«Даже в Атлантическом океане, где границы плит изучаются десятилетиями, все еще есть места, где первый же взгляд может выявить нечто совершенно новое. Эта экспедиция показала, что даже в одном из самых отдаленных уголков океана наша планета остается живой, динамичной и полной сюрпризов», — отметил главный научный сотрудник экспедиции Аарон Микаллеф.