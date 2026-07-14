Лекции по цифровой безопасности посетили почти 4 тысячи нижегородцев

В Нижегородской области продолжается цикл просветительских встреч проекта «Знание. Безопасность», стартовавшего в мае. В мероприятиях уже приняли участие почти 4 тысячи школьников, студентов, работающей молодёжи и взрослых.
Проект направлен на формирование навыков безопасного поведения в интернете и противодействие современным угрозам — кибермошенничеству, буллингу, вербовке, терроризму и экстремизму. Директор регионального филиала общества «Знание» Александр Митрофанов отметил, что главная задача — дать жителям области практические инструменты для защиты в цифровой среде, и подчеркнул, что встречи будут продолжены.
Лекции проходят почти в половине муниципалитетов региона на базе 55 площадок — школ, колледжей, вузов, библиотек и молодёжных центров, а также в детских и студенческих лагерях в рамках проекта «Каникулы со Знанием».
В качестве спикеров выступают ведущие эксперты региона — социологи, юристы, психологи и специалисты по информационной безопасности. Особое внимание уделяется профилактике экстремизма, развитию критического мышления и финансовой грамотности.
Проект реализуется при поддержке региональных министерств, Банка России и профильных центров. В ближайшее время на сайте общества «Знание» появятся методические материалы для специалистов, также готовятся тематические фильмы по вопросам безопасности.
Ранее на сайте pravda-nn.ru cообщалось, что 300 нижегородцев участвуют в проекте «Знание. Наставники».