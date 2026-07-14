Лекции по цифровой безопасности посетили почти 4 тысячи нижегородцев

Проект направлен на формирование навыков безопасного поведения в интернете и противодействие современным угрозам — кибермошенничеству, буллингу, вербовке, терроризму и экстремизму. Директор регионального филиала общества «Знание» Александр Митрофанов отметил, что главная задача — дать жителям области практические инструменты для защиты в цифровой среде, и подчеркнул, что встречи будут продолжены.