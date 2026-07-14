На участках улицы Республиканской введут ограничения остановки и стоянки транспорта с 4 августа

Ограничения остановки и стоянки транспорта введут с 4 августа на улице Республиканской — на участке от улицы Ошарской до улицы Ломоносова. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что парковку автотранспорта ограничат на участке улицы Бетанкура с 22 июля.