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На участках улицы Республиканской введут ограничения остановки и стоянки транспорта с 4 августа

Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Источник: Время

Ограничения остановки и стоянки транспорта введут с 4 августа на улице Республиканской — на участке от улицы Ошарской до улицы Ломоносова. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что парковку автотранспорта ограничат на участке улицы Бетанкура с 22 июля.