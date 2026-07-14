505 домов подготовили к отопительному сезону в Таганроге

В Таганроге к отопительному сезону 2026−2027 годов подготовили уже 505 из 1082 многоквартирных домов. Также готовы к работе 16 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Кроме того, по словам главы города, совместно с представителями Ростехнадзора проверили шесть из девяти теплоснабжающих организаций. После этого подготовили дорожные карты для устранения замечаний.
Еще три организаций проверят в августе и сентябре, крайний срок — 25 октября 2026 года.
— Провели публичные слушания по схеме теплоснабжения города до 2045 года. Подрядчик вносит корректировки с учетом предложений жителей и экспертов. На этой неделе планируем утвердить постановление, — добавила Светлана Камбулова.
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