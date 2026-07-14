Страшный грех! Что настрого запрещено в день Берегини, 15 июля 2026 года

Так что 15 июля — это тот самый день, когда можно (ну, кому можно))), чтобы заслуженно проспать до обеда, а после — уютно устроиться с чашкой чая и баночкой янтарного варенья. И угостить ближнего. В конце концов, нет ничего более ленивого, чем есть варенье и при этом ничего не делать. И нет ничего более прекрасного, чем это сочетание.