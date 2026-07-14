Что настрого запрещено в день Берегини, 15 июля 2026 года

В светском календаре 15 июня снова наблюдается весьма интересное соседство двух парадоксальных по своему несоответствию дат. Тем интереснее за этим наблюдать!).
15 июня — это день, в котором полное отсутствие действия и кипучая кулинарная деятельность мирно уживаются в одном календарном листе.
В этот день отмечается День русской лени — о священном праве на остановку, заслуженном отдыхе и торжестве безделья.
И — День варенья. О зимнем лете в банке, о таинстве превращения ягод и фруктов в янтарную сладость.
Один праздник — о великом умении «ничегонеделания», второй — о великом искусстве консервации; и тот и другой — о любви к себе и щедрости души.
Русская лень: как этнографическая деревня в Ярославской области подарила стране любимый праздник.
Праздник, посвященный русской лени, в отличие от нее самой, не имеет вековых корней в народном календаре — он был придуман относительно недавно, но на удивление точно попал в национальный культурный код. Идея зародилась в 2017 году в Ярославской области, в этнокультурном комплексе с весёлым названием «Деревня Тыгыдым».
Там впервые устроили тематический фестиваль, посвящённый «ничегонеделанию»: гостям предложили отдохнуть от забот, лёжа на «ленивых кроватях», пройти курсы релаксации и поучаствовать во флэш-мобе «Всем спать!». Идея настолько приглянулась, что праздник стремительно распространился по всей стране, став почти национальным. Отмечают его ежегодно 15 июля.
Надо сказать, что даже современные психологи не считают лень таким уж великим пороком, ибо у нее, как правило, всегда есть какие-то глубинные причины.
Так что главный императив этого дня — торжество безделья. Правила просты и бескомпромиссны: отключить все гаджеты, забыть про будильник, отложить все дела и отказаться от физических нагрузок. Никакой работы — только отдых, пижамные вечеринки и просмотр любимых фильмов.
Варенье: зимнее лето в банке и магия народной щедрости.
Второй праздник уходит корнями в народный календарь. К этому времени как раз поспевали лесные и садовые ягоды, наступала пора заготовок. Название закрепилось благодаря традиции варить первые ягоды с сахаром, чтобы законсервировать «живое лето» в банках и радовать себя и гостей в холодные месяцы.
Существует примета, что варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным и обладает целебной силой. На Руси умение хорошо варить варенье ценилось у женщин не меньше, чем талант к пению или игре на рояле. Считалось, что чем разнообразнее и щедрее стол с вареньем, тем счастливее будет следующий год.
Так что 15 июля — это тот самый день, когда можно (ну, кому можно))), чтобы заслуженно проспать до обеда, а после — уютно устроиться с чашкой чая и баночкой янтарного варенья. И угостить ближнего. В конце концов, нет ничего более ленивого, чем есть варенье и при этом ничего не делать. И нет ничего более прекрасного, чем это сочетание.
Языческое с христианским: день Берегини и положение Ризы Пресвятой Богородицы.
Кроме всего прочего, 15 июля в народном календаре, как это часто бывает, воедино сплетаются два праздника — языческий и христианский.
Наши предки Руси в этот день чествовали Берегиню — древнюю богиню-покровительницу домашнего очага, плодородия и всей природы, а православная церковь вспоминала торжественное положение Ризы Пресвятой Богородицы.
Конечно же, одно другому не противоречит, а просто меняет название.
Берегиня — мать всех духов и хранительница очага.
В древности главной героиней дня была Берегиня — богиня, которую наши предки почитали как хранительницу семьи, защитницу от зла и покровительницу всего живого. Её имя происходит от слова «беречь». Верили, что она оберегала скот, помогала наливаться плодам, напитывала травы целебной силой и обеспечивала хороший улов рыбакам. Чаще всего её представляли в образе белоствольной берёзы — священного дерева у славян.
Позднее языческий образ Берегини слился с почитанием Богородицы, так как православная церковь в этот день празднует положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. И все просьбы к Берегине, к которой обращались наши предки, стали обращаться к Борогодице как Женской проявленной сути, оберегающей семью и мир на земле.
В прежние времена, почитая Берегиню, молодые девушки и женщины, мечтающие о семейном счастье и благополучии, шли в березовые рощи или просто в лес.
Обряды 15 июля: приворотный ритуал.
Самый главный обряд был очень прост и трогателен: нужно было подойти к берёзе, обнять её, прижаться к стволу и от всей души попросить у неё счастья для себя или своей семьи, а также здоровья и благополучия. Те, кто этого не делал, по поверьям, рисковали остаться старыми девами.
Девушки также проводили приворотный ритуал с березовой веткой.
Самый известный из них таков: тайно срезать небольшую веточку берёзы и незаметно положить ее на порог дома своего избранника.
Как только юноша перешагивал через неё, девушка подбирала ветку и уносила в укромное место и приговаривала заговор: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя) от любви ко мне сохнет».
Замужние женщины также обращались к берёзе. Чтобы укрепить брак, ветку закапывали в землю с особым заговором. А беременные подкладывали берёзовый прутик под подушку, прося у богини лёгких родов и здоровья для будущего ребёнка.
Также в этот день было принято наводить идеальный порядок в доме. Полы мыли водой с добавлением настоев полыни или мяты, веря, что это не только очищает жилище, но и отгоняет злых духов. А собранные 15 июля травы использовали для создания оберегов и заваривания целебного чая.
Наши предки верили, что утренняя роса в этот день приобретает особые целительные и омолаживающие свойства. Девушки вставали пораньше и умывались ею, чтобы сохранить молодость и красоту.
Особого упоминания заслуживает кулинарная традиция. На праздник было принято готовить на ужин вареники с вишней. Считалось, что это блюдо приносит в дом сладкую жизнь и благополучие.
День был благоприятен для завершения ранее начатых дел. Считалось, что всё, что вы закончите 15 июля, принесёт удачу. Также этот день считался удачным для чтения заговоров на богатство и снятия порчи.
Запреты дня: ногтей не стричь, не сквернословить.
Чего категорически нельзя было делать 15 июля:
Рубить и ломать берёзу, поскольку берёза была живым воплощением Берегини, нанесение ей вреда считалось страшным грехом. Того, кто ослушается, ждали серьёзные неприятности, несчастья и потеря удачи.
Ссориться, ругаться и сквернословить. Любая брань в этот день была под запретом, так как она могла оскорбить Берегиню. Считалось, что злые слова, сказанные в этот день, имеют свойство сбываться.
Давать в долг и совершать крупные покупки. День был очень неблагоприятен для финансовых операций. Деньги, отданные в долг, могли не вернуться, а крупная покупка принесёт лишь разочарование и быстро сломается.
Шить, вязать и заниматься рукоделием. Считалось, что в этот день «сама Богородица ризу шьёт», поэтому заниматься рукоделием было грешно. Также верили, что этим можно «зашить» кошелёк и остаться без денег.
Менять место жительства и переставлять мебель. Переезд или даже простая 1f40 перестановка мебели в доме могли привести к финансовым трудностям и семейным проблемам, а также «запутать» счастье, которое просто потеряет дорогу к вам.
Стричь волосы и ногти. В этот день было принято воздерживаться от стрижки волос и ногтей. Считалось, что, отрезая волосы или ногти, можно «урезать» свою судьбу.
Много болтать и сплетничать. Пустые разговоры, споры и злословие были под строгим запретом, так как считалось, что это может привести к проблемам с зубами.
Купаться в водоёмах. Даже в жаркий день наши предки избегали купаний в реках и озёрах, опасаясь, что русалки могут утащить неосторожного пловца на дно.
Как прожить 15 июля: приготовьте вареники с вишней.
15 идей, как применить традиции предков и адаптировать их в современной жизни:
«Сходите в гости» к берёзе. Даже в большом городе можно найти берёзовую рощу или парк. Прогуляйтесь, подойдите к белоствольной красавице, обнимите её. Представьте, что вы просите у неё защиты и счастья для вашей семьи — это отличный способ снять стресс и обрести душевное равновесие.
Приготовьте вареники с вишней. Побалуйте своих домочадцев традиционным блюдом. Совместная готовка и уютный ужин прекрасно укрепят семейные узы. А если вы не любите готовить, можно просто сходить в кафе и заказать вишнёвый десерт.
Наведите «энергетический» порядок в доме. Вместо «ритуального» мытья пола травами, просто уделите время уборке. Избавляясь от хлама и наводя чистоту, вы освобождаете пространство для новой, позитивной энергии. Зажгите аромалампу с маслом мяты или полыни — это будет символическим «окуриванием» дома.
«Завершите» начатое. Это отличный день, чтобы переделать давно откладываемые мелкие дела: разобрать почту, дописать пост в соцсетях, закончить уборку. Древняя примета гласит, что завершённое в этот день принесёт удачу.
Откажитесь от кардинальных перемен во внешности. Воздержитесь от стрижки и сложных уходовых процедур, если верите в приметы. Вместо этого сделайте успокаивающую маску для лица или ванну с травами — это и полезно, и соответствует духу дня.
Не давайте и не берите в долг. Постарайтесь сегодня обойтись без крупных финансовых операций. Не берите в долг, не давайте взаймы и воздержитесь от серьёзных покупок.
Будьте терпимее к близким. Старайтесь избегать ссор и споров. Проведите день в гармонии с родными. Если назревает конфликт, вспомните о древнем запрете и постарайтесь уладить дело миром.
Устройте «омолаживающую процедуру». Следуя традиции умывания росой, можно просто утром умыться прохладной водой с добавлением нескольких капель эфирного масла розы или апельсина. Представьте, что вода смывает с вас усталость и дарит свежесть.
Создайте «травяной оберег». Купите в аптеке или соберите в лесу пучок полыни, зверобоя или любистка. Завяжите их красной ниткой и повесьте у входной двери. Верить в его магические свойства или нет — ваше дело, но красивый сухой букет будет радовать глаз и напоминать о народной мудрости.
Не планируйте переезд. Если у вас намечается важный переезд, лучше перенесите его на другой день. День считается неблагоприятным для смены места жительства, которое может повлечь за собой финансовые трудности.
Проведите «день без суеты». Постарайтесь не планировать на 15 июля множество встреч. Лучше посвятите его отдыху, медитации или прогулке на природе. День располагает к уединению и душевному равновесию.
Напишите письмо близкому человеку. В мире цифровых технологий бумажное письмо, отправленное по почте, — это ценный подарок. Напишите тёплые слова родителям или друзьям, которые давно не видели.
Избавьтесь от «нечисти» в доме. Оглядитесь по сторонам. Может быть, у& a89 nbsp;вас завалялась сломанная техника или посуда с трещиной? Считалось, что такие вещи накапливают негатив. Сегодня — отличный день, чтобы от них избавиться.
Наденьте одежду светлых тонов. Вспомните, что Берегиню представляли в белых одеждах. Если у вас есть одежда светлых, пастельных тонов, наденьте её сегодня — это будет данью древней традиции и освежит ваш образ.
Займитесь семьёй. Посвятите вечер настольным играм или совместному просмотру кино. Традиция почитания семейного очага в этот день очень сильна, и лучшее, что вы можете сделать — это уделить время своим близким.
Приметы дня на 15 июля:
Обилие росы на траве — к скорому дождю.
Жёлтые листья на деревьях — к ранней и холодной осени, а также суровой зиме.
Много ягод в лесу — к суровой и морозной зиме.
Западный ветер — к ненастью и дождям.
Утренний туман над водой — к хорошей, тёплой погоде.
Рыба плещется у поверхности — к ясным и солнечным дням.
Асфальт быстро высох после дождя — к затяжному ненастью.
Муравьи прячутся в муравейник — к дождю.
Сычи много кричали — к хорошему урожаю.