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Участок ул. Лужской в Калининграде планируют перекрыть до конца года

Подрядчик приступает к устройству тротуара.

Движение транспорта на участке ул. Лужской от Аральской до Челюскинской планируют закрыть с 15 июля по 31 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Ограничение вводится для обеспечения безопасности при устройстве тротуара на этом участке. Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО “ИНПЭКС”», — говорится в сообщении.

Контракт с компанией стоимостью более 19,8 млн рублей заключили в апреле 2026 года. Исполнить его необходимо до 2 января 2027-го.

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