Участок ул. Лужской в Калининграде планируют перекрыть до конца года

«Ограничение вводится для обеспечения безопасности при устройстве тротуара на этом участке. Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО “ИНПЭКС”», — говорится в сообщении.