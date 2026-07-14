Два нижегородца получили по два года колонии за вымогательство

Согласно материалам дела, в начале ноября 2025 года подсудимые под предлогом продажи автомобиля встретились с потерпевшим в районе Дуденевского шоссе и под угрозой применения насилия потребовали 350 тыс. руб. Далее они заставили потерпевшего сесть в автомобиль, где продолжили высказывать угрозы, запрещая при этом пользоваться мобильным телефоном. В итоге потерпевший перевел им деньги.