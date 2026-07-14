Духовно-просветительский центр построят в Сарове

Духовно-просветительский центр построят на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове Нижегородской области, сообщили в Главгосэкспертизе России. Комплекс для паломников и туристов с инженерной и транспортной инфраструктурой появится на проспекте Мира.