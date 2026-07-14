Водный с водой: в поселке Волгограда устранили проблему с подачей ресурса

В «Концессиях водоснабжения» в свою очередь уточняют, что на сегодня, 14 июля, вода поступает в бесперебойном режиме во все дома, расположенные на территории поселка. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенного пункта специалистам был проведен комплекс работ — восстановлена работоспособность скважин и оборудования.