Глава Роспотребнадзора области: от строганины в летний период лучше отказаться

В летний период лучше воздержаться от употребления строганины и других блюд из сырой рыбы. Об этом на пресс-конференции в РИЦ ТАСС сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
С приходом в Калининградскую область блюд разных национальных кухонь увеличилось количество продуктов, не проходящих термическую обработку, сказала Бабура. Это повышает риск кишечных инфекций при нарушении санитарных требований.
«Мы сейчас едим суши, роллы, в том числе с продукцией, которая не подвергается никакой термической обработке, то есть, по сути, сырой рыбой. Эта продукция при несоблюдении установленных требований санитарного законодательства может стать причиной заболевания кишечной инфекцией», — отметила она.
Отвечая на вопрос о традиционной для Калининградской области строганине, глава регионального управления Роспотребнадзора подчеркнула, что летом лучше отказаться и от этого блюда.
«Строганина — это точно не летнее блюдо. Это блюдо, наверное, имеет место быть при жёстких соблюдениях установленных требований санитарного законодательства. Если вы уверены в чистоте продукта и в чистоте того предприятия общественного питания, где оно изготавливается, то да, употребляйте на здоровье», — сказала Бабура.
Она также отметила, что летом нужно разумно подходить к выбору блюд: «Если есть возможность выбрать продукт, прошедший термическую обработку, лучше сделать выбор в его пользу».
Специалист пояснила, что наиболее безопасными остаются блюда, которые подаются горячими. «Если у вас есть возможность съесть холодный борщ или теплый бульон, лучше выбрать теплый бульон. Продукты, прошедшие термическую обработку, имеют значительно меньшие эпидемиологические риски», — подчеркнула она.