Глава Роспотребнадзора области: от строганины в летний период лучше отказаться

«Строганина — это точно не летнее блюдо. Это блюдо, наверное, имеет место быть при жёстких соблюдениях установленных требований санитарного законодательства. Если вы уверены в чистоте продукта и в чистоте того предприятия общественного питания, где оно изготавливается, то да, употребляйте на здоровье», — сказала Бабура.