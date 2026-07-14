С начала лета в Курской области трудоустроили более 900 подростков

Свыше 900 подростков трудоустроились с начала этого лета в Курской области, сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения. Летняя программа трудоустройства организована в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
Проект не только помогает подросткам заработать первые деньги, но и формирует навыки трудовой дисциплины, ответственности и коммуникации. Наибольшее число вакансий представили предприятия торговли, сферы благоустройства и образовательные организации.
Подростки заняты на работах, не причиняющих вреда здоровью: помогают с озеленением и уборкой городских территорий, работают курьерами, ассистентами в летних лагерях, упаковщиками и помощниками продавцов. Для 14−16‑летних установлена продолжительность рабочей недели не более 24 часов, для 16−18‑летних — до 35 часов.
«Заработная плата выплачивается не ниже МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Прим. ред.), дополнительно подростки получают финансовую поддержку от службы занятости — до двух тысяч рублей за фактически отработанное время», — отметила и. о. директора регионального кадрового центра Зарина Чаплыгина.
Кадровые центры продолжат консультировать подростков и их родителей по вопросам оформления трудовых отношений, а также будут развивать партнерство с бизнесом для увеличения числа рабочих мест.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.