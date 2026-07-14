Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала лета в Курской области трудоустроили более 900 подростков

Ребята помогают с озеленением и уборкой территорий, работают курьерами и ассистентами в лагерях.

Свыше 900 подростков трудоустроились с начала этого лета в Курской области, сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения. Летняя программа трудоустройства организована в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».

Проект не только помогает подросткам заработать первые деньги, но и формирует навыки трудовой дисциплины, ответственности и коммуникации. Наибольшее число вакансий представили предприятия торговли, сферы благоустройства и образовательные организации.

Подростки заняты на работах, не причиняющих вреда здоровью: помогают с озеленением и уборкой городских территорий, работают курьерами, ассистентами в летних лагерях, упаковщиками и помощниками продавцов. Для 14−16‑летних установлена продолжительность рабочей недели не более 24 часов, для 16−18‑летних — до 35 часов.

«Заработная плата выплачивается не ниже МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Прим. ред.), дополнительно подростки получают финансовую поддержку от службы занятости — до двух тысяч рублей за фактически отработанное время», — отметила и. о. директора регионального кадрового центра Зарина Чаплыгина.

Кадровые центры продолжат консультировать подростков и их родителей по вопросам оформления трудовых отношений, а также будут развивать партнерство с бизнесом для увеличения числа рабочих мест.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше