Воронежцев предупредили о фейке о мобилизации в октябре

В Воронеже в телеграмм-каналах распространяется информация о грядущей в октябре 2026 года мобилизации. Авторы сообщения утверждают, что ситуация на фронте требует привлечения дополнительных сил. Однако это не соответствует действительности, опровергают власти региона.
С помощью фейка провокаторы пытаются посеять панику и вызвать у россиян недоверие к власти.
В правительстве области призывают воронежцев доверять только официальной информации. Тем более, что президент России неоднократно заявлял, что потребности армии полностью обеспечены за счет контрактников, и в мобилизации Россия не нуждается.
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