Воронежцев предупредили о фейке о мобилизации в октябре

В Воронеже в телеграмм-каналах распространяется информация о грядущей в октябре 2026 года мобилизации. Авторы сообщения утверждают, что ситуация на фронте требует привлечения дополнительных сил. Однако это не соответствует действительности, опровергают власти региона.