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В Ростове уже неделю ищут пропавшую 38-летнюю женщину

Ростовчанка вышла в ближайший магазин без вещей и больше не выходила на связь.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 июля в Первомайском районе Ростова-на-Дону пропала 38-летняя помощница юриста Стефания Ковальская. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала подруга пропавшей.

— Она вышла в магазин в розовых кедах, черных лосинах и майке. Мама перезвонила дочери через 15 минут, но телефон был уже недоступен, — уточнила подруга.

Известно, что накануне исчезновения ростовчанка упала с велосипеда и повредила ногу. Из-за полученной гематомы ей пришлось обращаться за медицинской помощью в травмпункт.

Сейчас в поисках участвуют полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Рост женщины составляет 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие. На правой ноге есть татуировка в виде крыла, на левой — надпись. Информацию принимают по номеру 8 (800) 700−54−52 или 112.

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«Мама сразу почувстовала неладное»: 38-летняя помощница юриста пропала при загадочных обстоятельствах.

Накануне исчезновения ростовчанка упала с велосипеда и повредила ногу. Фото: «ЛизаАлерт».