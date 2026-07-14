В Ростове уже неделю ищут пропавшую 38-летнюю женщину

Сейчас в поисках участвуют полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Рост женщины составляет 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие. На правой ноге есть татуировка в виде крыла, на левой — надпись. Информацию принимают по номеру 8 (800) 700−54−52 или 112.