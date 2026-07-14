В Волгограде собирают свидетельства явления Божией Матери в Сталинграде

«Тот день был самым обычным и ничем не отличался от других. На рассвете гитлеровцы бросились в атаку. На отдельных участках они даже сдвинули линию фронта на десяток метров и захватили несколько зданий. Но в целом никаких значительных изменений на Сталинградском фронте не наблюдалось. Однако именно 11 ноября 1942 года произошло одно из самых удивительных событий — явление Пресвятой Богородицы в небе Сталинграда. Свидетелем чуда стали тогда десятки солдат», — рассказывает руководитель отдела Волгоградской епархии по взаимоотношениям с обществом и СМИ Сергей Иванов.