В Волгограде собирают свидетельства явления Божией Матери в Сталинграде

Волгоградская епархия собирает свидетельства явления Божией Матери 11 ноября 1942 года. В эти дни продолжалась Сталинградская битва. И дух защитников города укрепился, когда они увидели невероятное, пишет РИАЦ.
«Тот день был самым обычным и ничем не отличался от других. На рассвете гитлеровцы бросились в атаку. На отдельных участках они даже сдвинули линию фронта на десяток метров и захватили несколько зданий. Но в целом никаких значительных изменений на Сталинградском фронте не наблюдалось. Однако именно 11 ноября 1942 года произошло одно из самых удивительных событий — явление Пресвятой Богородицы в небе Сталинграда. Свидетелем чуда стали тогда десятки солдат», — рассказывает руководитель отдела Волгоградской епархии по взаимоотношениям с обществом и СМИ Сергей Иванов.
Свидетельство об этом явлении сохранилось не только в преданиях, но и в архивах НКВД.
В епархии обращаются к жителям всех регионов страны: если кто-то из близких рассказывал когда-либо об этом событии, позвоните в канцелярию епархии по телефону 8 (8442) 39−39−84 с 10:00 до 17: или направьте сообщение на е-mail: volg.eparhia@mail.ru.
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