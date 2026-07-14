В Калининграде ищут подрядчика для третьего этапа санитарной вырубки деревьев

В 2025-м на озеленение Калининграда выделили около 240 миллионов рублей. Средства направляли на посадку и содержание деревьев, кустарников и цветников. На улицах города высадили растения в рамках акций «80 лет со дня Великой Победы» и «Сквер выпускников». Кроме того, предусмотрено компенсационное озеленение на территориях общего пользования.