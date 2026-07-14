В Калининграде ищут подрядчика для третьего этапа санитарной вырубки деревьев. На эти цели выделили 12 миллионов рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит провести третий этап по санитарной рубке деревьев, в том числе с корчёвкой пней на территории города. Валку растений будут выполнять по заданию «Калининградской службы заказчика». Подрядчика определят 24 июля. Контракт действует до 29 декабря 2026 года.
В 2025-м на озеленение Калининграда выделили около 240 миллионов рублей. Средства направляли на посадку и содержание деревьев, кустарников и цветников. На улицах города высадили растения в рамках акций «80 лет со дня Великой Победы» и «Сквер выпускников». Кроме того, предусмотрено компенсационное озеленение на территориях общего пользования.