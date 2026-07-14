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ФСБ пресекла канал незаконной легализации мигрантов в Нижегородской области

Иностранцев оформляли как высококвалифицированных специалистов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области и региональной полиции пресекли деятельность группы, которую подозревают в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. По данным следствия, мигрантов оформляли как квалифицированных специалистов на основании фиктивных сведений, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии правоохранителей, организатором схемы стала руководитель коммерческой фирмы. Вместе с сообщниками она готовила и направляла в подразделения по вопросам миграции документы с заведомо ложными сведениями о квалификации иностранных граждан. Благодаря этому приезжие получали рабочие визы и разрешения на трудовую деятельность в России сроком на один год.

Как установило следствие, после оформления документов иностранцы работали по специальностям, которые не входят в перечень профессий для квалифицированных специалистов. По данным УФСБ, такая схема позволяла незаконно легализовать их пребывание в стране.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Сейчас оперативники и следователи устанавливают возможных соучастников, а также проверяют фигурантов на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.