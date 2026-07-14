ФСБ пресекла канал незаконной легализации мигрантов в Нижегородской области

По версии правоохранителей, организатором схемы стала руководитель коммерческой фирмы. Вместе с сообщниками она готовила и направляла в подразделения по вопросам миграции документы с заведомо ложными сведениями о квалификации иностранных граждан. Благодаря этому приезжие получали рабочие визы и разрешения на трудовую деятельность в России сроком на один год.