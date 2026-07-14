В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027−2029 годы

В Самарской области сроки ликвидации мазутных озер перенесли на 2027- 2029 года. Об этом сообщили в измененном постановлении регионального правительства.
«В 2027 — 2029 годах планируем реализовать природоохранный проект по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов. Он входит в федеральный проект “Генеральная уборка” нацпроекта “Экологическое благополучие”», — рассказали в правительстве.
Контроль за выполнением возложили на министерство природных ресурсов и экологии Самарской области. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
Напомним, власти Самары подготовили документ о прекращении деятельности на территории Мазутных озер. На их ликвидацию в области нужно 2,5 миллиарда рублей.