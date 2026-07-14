Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027−2029 годы

В Самарской области ликвидируют жидкие токсичные промышленные отходы в 2027—2029 годах.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сроки ликвидации мазутных озер перенесли на 2027- 2029 года. Об этом сообщили в измененном постановлении регионального правительства.

«В 2027 — 2029 годах планируем реализовать природоохранный проект по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов. Он входит в федеральный проект “Генеральная уборка” нацпроекта “Экологическое благополучие”», — рассказали в правительстве.

Контроль за выполнением возложили на министерство природных ресурсов и экологии Самарской области. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, власти Самары подготовили документ о прекращении деятельности на территории Мазутных озер. На их ликвидацию в области нужно 2,5 миллиарда рублей.