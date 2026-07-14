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Россияне стали в семь раз чаще слушать отечественную эстраду: в топе снова «Нэнси» и «Ласковый май»

Эксперты проанализировали данные за три месяца.

Источник: Клопс.ru

Интерес к российской эстраде за последние три месяца вырос в семь раз. В число самых популярных групп вошли «Ласковый май», «Комиссар» и «Нэнси». Об этом сообщает «Газета.ру».

Особое внимание россияне проявляют к поп-композициям: количество любителей этого жанра стало больше вдвое. Аналитики считают, что дело в разнообразии музыкальных форм: от симфонических миниатюр до опереточных отрывков и маршей.

Лидеры по числу прослушиваний:

«Седая ночь» («Ласковый май»), «Королева снежная» и «Ты уйдешь» («Комиссар»), «Ничего не говори» («Рок-Острова»), «Чистый лист» («Нэнси»).

В десятку также попали: «Гранитный камушек» группы «Божьи Коровки», «Не бойся» Юрия Шатунова, «А река течёт» «Любэ» и «Белые розы» «Ласкового мая».

Самыми преданными слушателями российской эстрады оказались люди старше 55 лет, в основном это мужчины.

Группа «Комиссар» даст концерт в «Янтарь Холле» 3 августа. «Нэнси» выступит там же через два дня, 5 августа. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».