В Зеленоградском районе двое детей изъяты из семей после жалоб соседей

Первый эпизод — в Синявино. Испуганная 8-летняя девочка прибежала к соседям и рассказала о конфликте матери со знакомым. Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину в пьяном виде. Дома был беспорядок, всюду валялись бутылки. Девочку из загаженной квартиры забрали и поместили в больницу. В отношении матери составлен протокол.