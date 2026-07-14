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В Зеленоградском районе двое детей изъяты из семей после жалоб соседей

Решается вопрос о постановке семей на учет.

Сразу двое детей, которые находились в опасной ситуации, изъяты из семей в Зеленоградском районе после жалоб соседей и вызова полиции. Об этом сообщает 14 июля пресс-служба областного УМВД.

Первый эпизод — в Синявино. Испуганная 8-летняя девочка прибежала к соседям и рассказала о конфликте матери со знакомым. Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину в пьяном виде. Дома был беспорядок, всюду валялись бутылки. Девочку из загаженной квартиры забрали и поместили в больницу. В отношении матери составлен протокол.

Второй эпизод — в самом Зеленоградске. Прибывшие по вызову сотрудники МВД застали супругов в нетрезвом виде. Дома не было продуктов и средств гигиены и ухода за 1.5-годовалым ребенком. Малыша забрали и передали медикам. Родители получили протокол.

Материалы по обеим эпизодам уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, решается вопрос о постановке семей на учет.