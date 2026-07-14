Александр Шуваев обсудил безопасность Белгородской области с Сергеем Кириенко

В части подготовки инфраструктуры к новому отопительному сезону поставлена задача обеспечить стабильную и бесперебойную подачу света, тепла и воды на все социальные и жилищные объекты. По словам Александра Шуваева, сейчас продолжается формирование необходимых резервов. Он также отметил, что Белгородская область получает полноценную помощь федерального центра и чувствует поддержку главы государства, администрации президента и правительства РФ.