В Урюпинском музее Волгоградской области создадут 3D-лабораторию

Фондохранилище с 3D-лабораторией создадут в Урюпинском районном историко-краеведческом музее Волгоградской области, сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения. Модернизация учреждения ведется при поддержке нацпроекта «Семья».
Для оснащения лаборатории приобретут 3D-сканер, 3D-принтер и графическую станцию. С помощью нового оборудования специалисты смогут оцифровывать предметы музейного фонда, создавать их цифровые копии и использовать в выставочной и научно-просветительской деятельности.
Также в фондохранилище уже установили новые стеллажи и шкафы. Работники музея вводят удобную систему их адресного хранения: по материалу, размеру, другим характеристикам, что обеспечит соблюдение режимов и оперативный доступ к экспонатам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.