Темпы жилищного строительства снизились в Курской области

Аналитики подсчитали, что доля ввода жилья в сельской местности составила 45,6% от общего объема по региону. В первом полугодии жилые дома вводили в эксплуатацию во всех муниципальных районах и городах Курской области. Наибольший объем ввода зафиксирован в областном центре (118,7 тыс. кв. м), а также Курском (82,1 тыс. кв. м) и Железногорском (14,8 тыс. кв. м) районах.