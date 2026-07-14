Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Темпы жилищного строительства снизились в Курской области

По данным Курскстата, за первое полугодие 2026-го на территории Курской области за счет всех источников финансирования было построено 2765 квартир общей площадью 279,6 тыс. кв. м, что составляет только 70,1% от показателя за аналогичный период 2025-го. Жители региона за счет собственных и заемных средств построили 1009 жилых домов совокупной площадью 190,2 тыс. кв. м — 68% от общего объема ввода жилья.

Источник: Коммерсантъ

По данным Курскстата, за первое полугодие 2026-го на территории Курской области за счет всех источников финансирования было построено 2765 квартир общей площадью 279,6 тыс. кв. м, что составляет только 70,1% от показателя за аналогичный период 2025-го. Жители региона за счет собственных и заемных средств построили 1009 жилых домов совокупной площадью 190,2 тыс. кв. м — 68% от общего объема ввода жилья.

Аналитики подсчитали, что доля ввода жилья в сельской местности составила 45,6% от общего объема по региону. В первом полугодии жилые дома вводили в эксплуатацию во всех муниципальных районах и городах Курской области. Наибольший объем ввода зафиксирован в областном центре (118,7 тыс. кв. м), а также Курском (82,1 тыс. кв. м) и Железногорском (14,8 тыс. кв. м) районах.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Курская область занимает 62-е место в общероссийском рейтинге и последнее в Черноземье по минимальному сроку накопления на вторичную квартиру для семьи с одним ребенком — 5,5 года. С мая 2025-го по май 2026-го этот показатель увеличился на 12 месяцев.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше