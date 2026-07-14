Главу орловского филиала РСХБ попросили отправить в колонию на восемь лет

Сам подсудимый, находящийся под арестом, вину категорически отрицает. На текущих допросах он заявил, что его пытаются сделать крайним за чужие ошибки. Защита Шихмана строится на том, что спорную транзакцию он изначально заблокировал, а финальный контроль и проведение платежа юридически и технически лежали на московском сервисном центре головного офиса.