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Минздрав расширил возможности диспансеризации для ветеранов СВО

В России расширили возможности диспансеризации для ветеранов СВО.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

«При проведении диспансеризации гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, рекомендуется обеспечить консультирование медицинским психологом в день проведения первого этапа диспансеризации», — говорится в документе.

Согласно документу, медорганизация будет проводить диспансеризацию ветерана СВО после получения информации о его прибытии в субъект России. В том случае, если в текущем году по общим правилам он не подлежит диспансеризации, перечень осмотров и исследований определяют по предыдущему году.

Ранее председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщал в интервью РИА Новости, что периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно.