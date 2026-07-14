Минздрав расширил возможности диспансеризации для ветеранов СВО

Согласно документу, медорганизация будет проводить диспансеризацию ветерана СВО после получения информации о его прибытии в субъект России. В том случае, если в текущем году по общим правилам он не подлежит диспансеризации, перечень осмотров и исследований определяют по предыдущему году.