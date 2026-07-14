Минград утвердил облик гостиницы на улице Маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде утвердили облик будущей гостиницы на улице Маршала Баграмяна. Соответствующая документация опубликована на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласование проекта прошло на заседании архитектурного совета. Здание будет иметь форму треугольника, восемь этажей и подземную парковку, а его площадь составит более 20 тысяч кв. метров.
Напомним, что гостиницу планируется построить на участке № 7 по улице Маршала Баграмяна. Она станет частью проекта застройки жилого квартала в границах улицы Студенческой, Окского съезда и проспекта Гагарина. Заказчиком строительства выступает ООО «Специализированный застройщик “Объектстрой”.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Минстрой выдал разрешение на строительство спортклуба в Сормове.